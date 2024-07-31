Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta bir kişinin kendisine zarar verdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler belirtilen adrese geldiklerinde bir otomobilin içinde A.Ç.'yi kendisine zarar veriken gördü.

Bir süre önce çocuğunu kaybettiğini söyleyen A.Ç.'ye yaklaşan polis şahsın elinde kesici alet olmasına rağmen kanlar içinde kalan acılı babayı ikna ederek tedavisi için ambulansa bindirdi.

Çorum polisi ve sağlık ekibinin acılı babaya yaklaşımı çevredeki vatandaşlarca takdir edildi.