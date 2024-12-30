Çorum’un acil sağlık hizmetlerinin daha verimli daha ulaşılabilir daha kaliteli sunulabilmesi, il merkezinde acil sağlık hizmetleri istasyon dağılımının düzenlenebilmesi ve acil sağlık hizmetleri çalışanlarımızın çalışma ortamlarının kalitesinin arttırılması amacıyla Merkez 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Gazi Caddesi’ndeki İl Ambulans Servisi hizmet binasına ve Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ise Ulukavak’ta yapımı tamamlanan hizmet binamıza taşınmıştı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de beraberinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan ile birlikte Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını ziyaret ederek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyarette sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için alınabilecek tedbirler ele alındı.

Sağlık Müdür Prof. Dr. Zehir, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda hizmet sunan hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Editör: Haber Merkezi