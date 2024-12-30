Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören, merkeze bağlı Gökçepınar Köyü nüfusuna kayıtlı Adil Sapancı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Sevgi, Seher ve Bahar’ın babası olan Adil Sapancı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, CHP önceki dönem İl Başkanı H. Eray Tüfekçi, CHP İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, CHP Belediye Başkan A. Adayı Günay Çimen, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez yöneticisi ve Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sır, Gökçepınar Köyü Muhtarı Cemil Kaya ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhumun cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Gökçepınar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ