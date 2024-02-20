Alınan bilgiye göre İbrahim Yüce (86), Gülabibey Mahallesi Cumhuriyet 1. Sokak’ta bulunan evinin bahçesinde ağaç budadığı esnada çıktığı merdivenden düştü.
Yaşlı adamın düştüğünü gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediler.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yüce’nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: Haber Merkezi