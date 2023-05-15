“TBMM’ye girmeye hak kazanan Vahit Kayrıcı’yı tebrik ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Şahiner, “Yıllardır İlçemizi temsil konusunda hep başka yerlere muhtaç olan şehrimizin artık sahipsiz kalmayacağına inancım tamdır” dedi.

Siyasetin bir araç olarak gördüklerini ve asıl olanın ise ilçenin menfaatleri olduğunu vurgulayan Şahiner, “Bugün itibariyle bütün siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp ilçemizin çıkarlarına odaklanmamız gerekmektedir. Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere ve Milletvekilimiz Vahit Kayrıcı’nın omuz omuza vererek ilçemize sahip çıkacaklarından hiç şüphem yoktur” diye konuştu.

Artık bürokraside ve siyasette temsilcisi olan ilçenin kalkınması konusunda Sungurlu Belediyesi ve şahsı olarak üzerime düşen her şeyi yapmaya hazır olduğunu da kaydeden Şahiner, seçimin ülkeye hayırlar getirmesini de diledi.