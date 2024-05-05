Dereli, inceleme gezisiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Orta Karadeniz Kalkınma Projesi (OKA) ile turizme kazandırılması hedeflenen bu güzide yaylamızı yerinde inceleyip eksiklerini görmek istedik. Bu tesisin eksiklerinin tamamlanıp ülke turizmine kazandırılması için biz de belediye olarak girişimlerimizi sürdürecek ve takipçisi olacağız. İlçe halkımız müsterih olsunlar, başta da söz verdiğimiz gibi ilçemiz yararına olan her projeyi destekleyecek ve faaliyete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Editör: UĞUR GÖRKEM