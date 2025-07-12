LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlarla birlikte tüm soruları doğru yanıtlayan Abdullah Can Kaya 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı. Kaya, gösterdiği üstün başarıyla hem ailesine hem de Sungurlu’ya büyük gurur yaşattı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, “İmam Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencimiz Abdullah Can Kaya tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye LGS 1. olmuştur… Öğrencimizi, ailesini, sınava hazırlanmasında emeği geçen idareci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz…” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi