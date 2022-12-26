Sungurlu’ya bağlı Karaçay köyünde yıllardır çiftçilikle uğraşan aynı zamanda ilçede Tombik Pastanesi sahibi Abdulkadir Yayangil, Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde aday olduğunu söyledi.

Karaçay Köyü Muhtarı Murat Bavagir ve köylülerinin tam desteğini alarak Ziraat Odası delege seçiminde sandıktan tek isimle çıkan Abdulkadir Yayangil, “Ziraat Odası Başkanlığında çiftçilerimiz için hazırladığımız, çiftçilerimizin kalkınması adına hazırladığımız birbirinden güzel ve faydalı projelerle Sungurlu çiftçilerimizin hizmetkarı olma yolunda adaylığımı açıklıyorum. Allah utandırmasın.

16 yıldır Sungurlu'da esnaflık yapıyorum, uzun yıllardan beride Sungurlu’da çiftçilikle uğraşmaktayım. Bu bilgi, birikim ve tecrübelerime dayanarak, Ziraat Odası Başkanlığına aday olmaya karar verdim. Çiftçimizin derdini sıkıntısını çok iyi bilmekteyim, çözüm için aday oldum. Çiftçilerin sorunlarına çözüm bulabilmek için bu yola çıktım.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

