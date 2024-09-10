Şahiner, 2014-2016 yılları arasında Çorum'da Valilik yapan ve daha sonra merkeze alınan Vali Ahmet Kara'nın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

“Çalıştığım ender devlet adamlarından biriydi” diyerek sözlerine başlayan Abdulkadri Şahiner, "2014-2016 yılları arasında Çorum'da Valilik görevinde bulunan Vali Ahmet Kara'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

ÖRNEK DEVLET ADAMIYDI!

Çalıştığım dönemde kendimde bizzat şahit olduğum, siyasilere hiç bir zaman eyvallahı olmamış, hiç bir zaman boyun eğmemiş örnek bir devlet adamıydı. Haksızlık karşısında her daim vatandaşının yanında olmuş, hiç bir zaman onların başını eğdirmemişti. Görev süresi sonrasında da devamlı görüştüğüm, ender nadir insanlardan biriydi. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun” görüşlerine yer verdi.

