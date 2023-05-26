“Ülkelerinde yaşanan sözde savaş nedeniyle sınırlarımıza akın eden ve Türk milletinin vicdanını kullanarak ülkemize yerleşen sığınmacılar, artık misafir olmaktan çıkmış ev sahibi gibi davranmaya, şehirlerimizi istila etmeye başlamışlardır” diyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, milletin sığınmacılar konusundaki rahatsızlığının had safhaya ulaştığını, gelecek kaygısının arttığını kaydetti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Ülkelerindeki savaşın bitmiş ve normalleşeme sürecini tamamlamış olmasına rağmen, ısrarla Türkiye’de kalmaya devam eden, hala savaşı ve kargaşayı bahane ederek ülkemizi terk etmeyen sözde sığınmacıların bayramlarda sınır kapılarında oluşturdukları kuyrukları tüm milletimiz izliyor ve görüyor. Geçici sığınmacı profilinin yavaş yavaş ev sahipliği profiline dönüştüğünü ve insanımızın buna alıştırılmaya çalışıldığının farkındayız.

Türk çocuklarının geleceğini kimsenin karartmasına müsaade etmeyeceğiz. Çocuklarımızın ve milletimizin geleceğini tehdit eden sığınmacıları ülkelerine geri göndermek isteyen herkesi Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermeye davet ediyorum” görüşüne yer verdi.

Türkiye’de 13 milyon sığınmacı olduğunu vurgulayan Başkan Şahiner, sığınmacıların çıkardığı olaylar, karıştıkları kavga ve sebep oldukları sıkıntılar vatandaşları canından bezdirdiğini ifade ederek, “Analarımız, bacılarımız, eşlerimiz sokaklarda rahat rahat gezemeyecek hale geldi” diye konuştu.

Abdulkadir Şahiner, “Suriyeli, Afganlı, Iraklı kim varsa ülkesine biran önce gönderilmelidir. Ne ahlaken, ne maddi, ne de manevi olarak ülke artık bunları kaldıramıyor. Hatay’da bir günde 28 çocuk doğmuş 26’sı mülteci. Bu olayın hangi tarafına baksanız her yönü yanlış ve tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin ileride karşılaşacağı en büyük sorunu sığınmacı nüfusunun hızlı bir şekilde çoğalması olacak.

“TÜRKİYE, RESMEN GÖÇMENİSTAN OLDU”

Bizim bizden başka dostumuz ne dün oldu, ne de bugün olmayacak. Tarihin bunu bize defalarca göstermiş olmasına rağmen yaklaşan tehlikeyi anlatmaya çalışanlar kendi ülkelerinde hain ilan ediliyor. Savaş bittiyse, misafirlikte bitti. Suriyeli, Afganlı, Iraklı fark etmez, ülkemize hiçbir hayrı olmayan sığınmacıların artık ülkeyi terk etmelerinin vakti geldi” dedi.

“ÖNCE VATANIMIZ VE VATANDAŞIMIZ”

Ucuz işçilik yapan ve geldikleri günden beri sürekli çoğalarak nüfuslarını 5 kat arttıran sığınmacıların ucuz işçilik yaparak iş yerlerindeki sayılarını da arttırdığını ve neredeyse bedavaya çalışmaları nedeniyle Türk insanının işsiz, aşsız kaldığını anlatan Şahiner, “Benim insanım işsiz kalmış yüzüne bakan yok, ama mülteciye kaynak çok.

Suriyelilere ev sahibi, Türk vatandaşlarına el muamelesi yapılıyor. Suriyelilere sağlık hizmeti ilaç doğum bedava, Türk vatandaşları ise sigortasını ödeyebilirse sağlık hizmeti alıyor. Suriyelilere istediği yere dükkan açma hakkı veriliyor. Bir kuruş vergi vermiyor. Türkler iflas edince dükkanlarını Suriyeliler alıyor” diye konuştu.

Sığınmacıların ırkçılık yapılmadan kendi ülkelerine gönderilmelerini sağlayan projeleri olan Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek isteyen Şahiner, “Hemen hemen herkesin sığınmacı konusunda kaygılı durumda. Herkes bu sorundan dolayı rahatsız ve gelecek ile ilgili kaygılı durumda. Bu bir milli meseledir. Gelecekte çocuklarımıza kabus dolu ortam bırakmamak ve çocuklarımızın geleceğini karartmamak için, tüm vatandaşları sığınmacıları ülkelerine göndermek isteyen Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklemeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.