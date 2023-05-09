Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner yazılı bir açıklama yaparak “Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' diyenlerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan “T.C.” ibaresi kaldıranlarla, andımızı yasaklayanlarla, Aponun kardeşini TRT’ye çıkartanlarla, Habur'da seyyar mahkeme kurup, teröristin ayağına hâkim, savcı götüren, özel karşılama töreni düzenleyenlerle, polis katili Hizbullah ile seçime girenlerle kimin ortak olduğunu halkımız görüyor. Şimdi soruyorum kim zillet ittifakı? Bunları yapan bizler miydik” diye sordu.

Siyasetin çok ilginç olduğunu belirten Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada: “Siyasetçiler bir gün siyah dediklerine bir gün beyaz diyorlar. Bir gün düşman olduklarına bir gün kardeş oluyorlar. İnsanlarımız birbirlerine etmedikleri hakaret kalmayan, kavgada, sokakta söylenmeyecek sözleri karşılıklı olarak birbirlerine söyleyenler, aniden kardeş oldular.

Bizlere zillet diyen siyasiler sizlere söylüyorum; Hep birlikte yıllarca aynı sofrada, aynı çatıda, aynı mekanlarda, düğünümüzde cenazemizde birlikte olmadık mı? Madem zillettik, iyi günde, kötü günde niye birlikte olduk? Bizler Millet İttifakıyız. Köylere gidip, bunlar zillet ittifakı diyenler, o giydiğiniz cüppe bile sizi kurtaramayacak. Zillet geçmişini unutanlar, hesap gününe ‘Az Kaldı’. Tarihi Çorum mitinginde olduğu gibi, bu millet size gereken cevabı sandıkta verecek” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)