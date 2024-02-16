Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye önünde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. 10 yıl kendisine emanet edilen ilçeye sahip çıktığını belirten Şahiner, şimdi kendisini önce Allah’a sonra Sungurlu’ya emanet ettiğini ifade etti.

Düzenlenen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, TBMM Grup Başkanvekili Musavvat Dervişoğlu, Eski Tarım Bakanı Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkan Adayları, Oda Başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye binası önünde hemşehrileriyle kucaklaşan Şahiner, burada bir konuşma yaparak kalabalığa hitap etti.



Yaklaşık 14 aydır ayağının kırılmasından dolayı sağlık sorunlarını olduğunu hatırlatan Şahiner konuşmasında, konuşmasında şöyle dedi: “Her şerde bir hayır vardır. 4 aydır raporlu idim, hiçbir zaman rapor kullanmadım, sırf sizlere mahcup olmamak için bu ayakla geldim, çalıştım. Birileri gibi rapor alıp, Antalya’da, yurt içi ve yurt dışında tatil yapmadım. 10 yıldır Belediye Başkanıyım, sizlerin karşısında kafam eğik çıkmayım diye doğru düzgün izin kullanmadım. Sizlere yemin ederim ki adaylığı düşünmüyordum. Ama bir baktım ki Sungurlu tarihinde olmadık fitne ve fesatlar dönüyor.

25 gündür kapı kapı gezen, yemekler veren, adayım diye çalışan insan, 25 gün sonra benim şu kadar paramı verin, ben adaylıktan çekiliyorum diyor. Başka bir siyasi partiden Çorum Belediye Başkanı olan kişi ise, 'Kadir Şahiner yok' diye meydanı boş sanıp Çorum olmayınca Sungurlu’ya aday oluyor. Ve ameliyatımda da öldü diye seviniyorlar. Kadir Şahiner’i cenabı Allah haricinde kimse yıkamaz. Gücü yetmez çünkü arkamda Sungurlu var. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.

“MAKAMLAR

ADAM ETMEZ”

Makam mevki insanı adam etmez. Çarşıya çıktığında biri yaptığın işten dolayı ‘Allah razı olsun’ diyorsa, o bize yeter. Ben tek tek yaptıklarımı saymayacağım, 10 yılda yaptıklarımı tüm Sungurlu biliyor, görüyor. Sizden tek isteğim var, daha ben adaylığımı açıklamadan, seçime girmemişiz, seçim sonuçlanmamış, kimi beton santralini, kimi otobüs servislerini, kimi Kentpark’ı, kimi mesireyi, her biri bir yeri paylaşmışlar. Biz onları kolay kurmadık. Eğer ki ben buna izin verirsem benden namert insan yok, bunların hepsini sizden kustururum dedim.



“SUNGURLUMUZ

MÜLTECİ DOLAR”

Bakın Alaca adayımız burada. Alaca’da şu an 6 bin Suriyeli var. 10 yıldır benim ailem dediğim Sungurlu’ya Suriyeli koymadım, koymayacağım. Onların gücü yetmez bana da, Allah göstermesin eğer bunlardan biri gelirse, Sungurlu mülteci ile dolar, çoluğumuzu çocuğumuzu okula dahi yollayamayız. Bizim evimiz Sungurlu ve evimizin önünü sıkı tutacağız.

“ZAFERİMİZİ

KUTLAYACAGIZ”

Ben diğer aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Biz kırmadan, dökmeden birlik ve beraberlik içerisinde, Sungurlu’nun hakkını yedirmeden 31 Mart’ı inşallah zaferimizle kutlayacağız. Ama siyaset onur ister, haysiyet ister. Kimse de kusura bakmasın, bugün şu partiden, diğer gün bu partiden olmuyor. O makamda, o koltukta onursuz oturacağına, onurlu bir şekilde kaldırım da otur daha iyi. Makam mevki insana onur vermez.

“ŞAHİNER’İ SİZLERE

EMANET EDİYORUM”

Bana 10 yıl Sungurlu’yu emanet ettiniz ve ben emanetinize sahip çıktım. Şimdi ayağımda dolayı evinize, işyerinize gelemeyeceğim, çayınızı içemeyeceğim. Bende şimdi kendimi önce Allah’a, sonra size emanet ediyorum.”