Kırsal bölgelerde arıcılığı teşvik etmeyi ve gençlerin istihdamını artırmayı hedefleyen proje, toplam 337 bin euro olarak hibe almaya hak kazandı.

Çorum Valiliği adına projenin sözleşmesini imzalayan Birlik Müdürü Nuri Eser, projenin 12 ay sürecek olduğunu ve 15-29 yaş arası eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere arıcılık ve arı ürünleri üretimi konularında AB standartlarında eğitimler verileceğini ifade etti. Ayrıca, girişimcilik ve diğer mesleki becerilere yönelik eğitimlerle gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedeflediklerini dile getirdi.

Vali Mustafa Ciftçi’nin desteği ile Proje Uzmanları Dilek Bilgin ve Ömer Arslan tarafından Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği adına hazırlanan ve toplam bütçesi 337.000 Euro olan projenin binlerce proje arasından seçilerek ilk 50 proje içerisinde yer aldığını ve yüzde 100 hibe almaya hak kazandığını kaydeden Eser, 12 ay sürecek proje kapsamında köylerde yaşamanın özendirileceğini bildirdi. (Haber Merkezi)