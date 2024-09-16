2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nın kura çekimi, Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleştirildi. Filenin Efeleri’nin beşinci kez yer alacağı ve bu yıl ilk kez 32 takımın katılımıyla düzenlenecek 2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası’nda Milliler, G Grubu’nda Japonya, Kanada ve Libya ile eşleşti.

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası’nda oluşan gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Filipinler, İran, Mısır, Tunus

B GRUBU: Polonya, Hollanda, Katar, Romanya

C GRUBU: Fransa, Arjantin, Finlandiya, Güney Kore

D GRUBU: ABD, Küba, Portekiz, Kolombiya

E GRUBU: Slovenya, Almanya, Bulgaristan, Şili

F GRUBU: İtalya, Ukrayna, Belçika, Cezayir

G GRUBU: Japonya, Kanada, Türkiye, Libya

H GRUBU: Brezilya, Sırbistan, Çekya, Çin

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında Filipinler’de düzenlenecek.

Editör: İHA AJANS