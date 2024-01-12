Çorum’da 2023 yılı içerisinde 94 kaçak avcıya 547 bin 435 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çorum Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında 94 adet kaçak avcı yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Kaçak avcılara 477.035 lira idari para cezası ve 70.400 lira tazminat cezası olmak üzere toplam 547 bin 435 lira para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, “Kaçak avcılıkla mücadelemiz yoğun bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir” denildi.