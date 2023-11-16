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YATAKTAN KALKAMIYOR

Kimsesiz kaldığı için köye yerleştirildiği ifade edilen Nazende Bilgin'in durumu, yürekleri sızlattı. Komşularının desteğiyle hayata tutunmaya çalışan yaşlı kadın, adeta ölüme terk edildi.



TEYZEYE SAHİP ÇIKALIM

Konuyla ilgili bilgi aldığımız komşuları, 90 yaşındaki yaşlı kadın için Çorum Valiliğinden destek istedi. Çorum Valisi Zülkif Dağlı'ya seslerini duyurmaya çalışan komşular, "Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama artık bu teyzemizin bir bakıma ihtiyacı var. Kendi ihtiyaçlarını gideremiyor, bizler köyden gittiğimizde kendisine