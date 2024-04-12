9 günlük bayram tatili dönüşünde yola çıkacak olan vatandaşlara uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “6 Nisan’da başlayan 9 günlük bayram tatili henüz daha bitmeden 3600’ü aşkın trafik kazası yaşandı bu kazalarda 56 vatandaşımızı kaybettik ve 5625 kişi de yaralandı. Bu rakamlara yaralı olarak hastanelere kaldırılan ve hayatını kaybedenler dahil değil. Direksiyon başına geçen her bir vatandaşımız şehirlerarası karayollarında olası trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak dönüşleri son güne bırakmamalı. Trafik kurallarına mutlaka uyulmalı. Her yıl olduğu gibi kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınılmalı. Hiçbir bahaneye sığınmadan emniyet kemeri muhakkak takılmalı. Trafikte cep telefonları kullanılmamalı. Aksi takdirde bayram bilançosu yine ağır olacak” dedi.

“BAYRAM TATİLİNİN ilk 6 GÜNÜNDE 58 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK”

Uzun bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram tatilinin 6’ıncı gününde günlük ortalama olarak 600 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda maalesef 56 vatandaşımızı kaybettik. Bayramdan önce yola çıkacak olan vatandaşlarımıza uyarıda bulunmuştuk. Şimdi dönüşlerin gerçekleştiği günlerde uyarıları yinelemek gerekirse özellikle tatil yorgunluğu ile birlikte direksiyon başına geçecek olan vatandaşlarımız hız limitlerine uymalı, kör noktaları gözden kaçırmamalı. Eve 1-2 saat daha erken varmak için ailemizi ve sevdiklerimizi gözü yollarda bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

“UZUN YOLDA HER İKİ SAATTE BİR 15 DK MOLA VERİLMELİ”

Tatil dönüşlerinde araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini belirten Palandöken, “Kazalara en çok sebebiyet veren durumun aşırı hız olmasının yanında vatandaşlarımızı hızlı araç kullanımına iten yorgunluk ve bir an önce evine ulaşma isteği gibi nedenler ön plana çıkıyor. Şoförlerimiz her 2 saatlik yolculuk sonrasında 15 dakika dinlenmeyi ihmal etmemeli. Özellikle gece yolculuk yapan vatandaşlarımız sabah güneşin doğmasına yakın vücutta artan uyku isteğiyle inatlaşmamalı. En azından 1 veya 2 saat müsait bir alana araçlarını çekip uyku ihtiyacını karşılamalı. Unutulmamalıdır ki varacağımız yere geç gitmek hiç gidememekten her zaman daha iyidir” şeklinde belirtti.

Editör: SELDA FINDIK