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Çorum’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik ve Komutanlığı, Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve devamında İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk Bayrağı da yarıya indirildi.



Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bırakıldığı törenin ardından anıtın etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.



Atatürk Anıtı’na düzenlenen törene Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, Emniyet ve Jandarma personeli, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.