Eren Çakmak’ın ailesinin Çorum Engelsiz Yaşam Derneğinin referansı ile kendilerinden ayakta dik durma aleti talep ettiklerini dile getiren Ahmet Görür, 3 bin 800 TL değerindeki ayakta dik tutma aletinin derneğin hayırseverlerince karşılandığını ve kendilerine teslim edildiğini kaydetti.

“Eren Çakmak’ı ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Dernek Başkanı Ahmet Görür, şunları ifade etti: “On dört yıldır sadece Alaca ve Çorum’a değil ülkemizdeki tüm engellilere hizmet vermeye çalışan derneğimiz şimdide Çorum'da yaşayan Eren Çakmak adlı sekiz yaşında doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen engelli çocuğumuza yardım ulaştırdı. Çocuğumuzun ailesi, Çorum Engelsiz Yaşam Derneğinin referansı ile bizden ayakta dik durma aleti talep ettiler. 3 bin 800 TL değerindeki dik tutma aleti derneğimizin hayırseverlerince karşılandı.

Önceki gün kendisine teslim edilen bu alet ile Eren Çakmak’ı ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz, Eren'e ve bir iki hafta önce doğan kardeşine sağlıklı ömürler diliyor ve yazın belediyede çalışan ama kışın işsiz kalan babası Abdülkadir bey için de Çorum Belediye Başkanımızdan sürekli bir iş ayarlamasını bekliyor, ayakta dik tutma cihazını karşılayan hayırseverlermizi tebrik ediyoruz. İnşallah bir kaç gün içinde de aynı aletten Nevşehir Hacıbektaş’ta yaşayan engelli bir kız çocuğumuza da temin edeceğiz.”

(Volkan SINAYUÇ)

