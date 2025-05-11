Alaca Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere güvenli motosiklet kullanımı, koruyucu ekipmanların önemi ve trafik kurallarına uyum konularında bilgi verildi. Trafik bilincinin artırılmasını amaçlayan etkinlik, gençler tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda konuşmacı olarak görev alan Komiser Eyyüp Usame Koç ve Trafik Polisi Recep Karaaslan, motosiklet kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Etkinlik sonunda Alaca Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Tokgöz, seminere katkı sunan trafik polislerine, okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Editör: İHA AJANS