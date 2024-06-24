Çorum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon ve denetimlere hız kesmeden kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede 1 Eylül 2023-31 Mayıs tarihleri arasında 16 terör, bin 768 asayiş, 168 kabahat, bin 784 takibi gereken, 367 cezaevi, 213 trafik kazası, 60 göçmen kaçakçılığı, 84 siber suçları, 1 organize suç olayı, 169 kaçakçılık olmak üzere toplam 4 bin 630 olayla ilgili işlem yapıldı. Kırsal kesimde emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla görevini etkin bir şekilde yürüten jandarma ekipleri, olayların aydınlatılmasında büyük bir başarıya imza attı. Jandarma bölgesinde meydana gelen 4 bin 630 olayın 4 bin 539’unu çözerek yüzde 98'lik başarı oranına ulaştı. Suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması yönelik 42 bin 470 devriye ve 37 “huzur ve güven” uygulamasında 1 milyon 205 bin 149 şahıs ve 282 bin 934 araç sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamalarda 9 terör, 83 kaçakçılık, 653 asayiş ve bin 224 diğer suçlardan aranan bin 969 şahıs ve 59 araç yakalandı.

Editör: İHA AJANS