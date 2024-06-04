CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte inşaat çalışmalarının başladığı alana giderek Çorum halkına müjde verdi.

Şantiyede incelemelerde bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, görevlilerden bilgi aldı. Tahtasız, “7 yıldır yürüttüğümüz mücadele mutlu sona ulaştı. Yıkmayın dediğimiz halde yıkılan Çorum Devlet Hastanesi’nin bizim sembolik temel atma törenimizden sonra gerçek anlamda yapılmaya başladı. 5 defa ihaleye çıkılmasına rağmen ihalesi yapılamamıştı. Burasının bir an önce yapılması için sürekli gündeme taşıdık. Yapımına başlanması biraz uzun sürmesine rağmen ilimiz için hayırlı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.



TOPLAM 234 YATAKLI OLACAK

Mevcut eski binanın güçlendirileceğini belirten Tahtasız, yapılan ek hastane binası ile ilgili şu bilgileri verdi:

“17 bin 659 metrekare alanda bulunan ve 185 yatak kapasitesi olan mevcut bina güçlendirilecek. Yapımına başlanan ek binada ise 51 poliklinik, 6 ameliyathane, 24 yetişkin yoğun bakım, 6 yeni doğan yoğum bakım, 16 acil müşahade yatağı ve 3 TDL odası ile birlikte toplam 234 yatak kapasitesine sahip olacak. 730 milyon TL bedelle ihale edilen hastane inşaatı şayet tasarruf tedbirlerine takılmadan ödemeler yapılırsa 700 veya daha kısa sürede tamamlanacak. İlimiz için hayırlı olsun.”