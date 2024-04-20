Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti için mücadele eden Ahlatcı Çorum FK son 7 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.
Ligdeki son yenilgisini 18 Şubat’ta, Sakaryaspor’la deplasmanda oynadığı 23.hafta maçında 3-1’lik skorla alan Ahlatcı Çorum FK, sonrasında çıktığı 7 maçta 17 puan topladı. Kırmızı-siyahlı ekip, 5 galibiyet 2 beraberlik alırken, Bodrum FK’yı 2-1, lider Eyüpspor’u 1-0, Manisa FK’yı 4-3, Ankara Keçiörengücü’nü 2-1, Altay’ı ise 3-1 yendi. Çorum temsilcisi, Bandırmaspor’la 0-0, Kocaelispor’la da 1-1 berabere kaldı.
Editör: RIFAT KARA