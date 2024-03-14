İŞ DÜNYASINDA DİYALOG

AHLATCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2022 yılı Şubat ayında Çorum’daki ofisinde haberleri izlerken Rusya’nın Ukrayna’da ilk vurduğu nokta dikkatini çekti:

Rusya, Ukrayna’da barut fabrikasını vurdu…

O anda Türkiye’de barut üretiminin durumu aklına takıldı, hızla araştırdı:

Türkiye’de barut 1960’lı yılların başında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) Kırıkkale’de kurduğu fabrikada barut üretiyor. Yıllık üretim 500 ton dolayında bulunuyor. Bu üretim Türkiye’nin ihtiyacını karşılamıyor. Büyük açık ithalatla kapatılıyor.

Barut üretimine girmeyi kafaya koydu, önce Milli Savunma Bakanlığı’nın yolunu tuttu. Dönemin Milli Savunma Bakanı’yla görüşürken ilk öğrenmeye çalıştığı ayrıntı şu oldu:

- Barut üretiminde devlet tekeli var mı?

Yanıtı hemen aldı:

- Barut üretimi konusunda devlet tekeli yok.

Bakana kararını bildirdi:

- Çorum’da barut fabrikası kurmak üzere harekete geçeceğim.

Bakan bildiği detayı anlattı:

- Bildiğim kadarıyla barut üretmek çok kârlı bir iş değil. Bunu bilmenizde fayda var.

Ahmet Ahlatcı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bilgileri almasının ardından hemen kolları sıvadı. Çorum’un Sungurlu ilçesinde 1 milyon 642 bin metrekarelik alanda yatırıma Ağustos 2022’de başladı.

Geçenlerde Mete Belovacıklı ve Mustafa Kemal Çolak ile birlikte Ahmet Ahlatcı, oğlu ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı, Holding CEO’su Kadri Samsunlu, Çedaş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Haboğlu, Ahlatcı Holding Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Ölmez’le İstanbul’da buluştuk.

Ahmet Ahlatcı, barut yatırımının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi:

- İlk aşamada 600 milyon dolarlık yatırımla 1800 ton ile başlayıp 4 bin ton barut üretimi yapacağız. Yatırım devam edecek, 1.5 milyar doları bulacak. Üretim de 10 bin tona ulaşacak.

Barut üretiminin temel hammaddesinin pamuk çekirdeği olduğunu vurguladı:

- Pamuk çekirdeğini Şanlıurfa’dan alacağız. Yerlilik oranı çok yüksek bir üretim söz konusu olacak.

Fabrikanın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin barut ithal etmesine gerek kalmayacağının altını çizdi:

- Kısa sürede barut ihracatçısı da olacağız. Şu anda yurt dışından 3 yıllık üretimimizi bağlayacak kadar sipariş var.

Barut ihracatının parasal boyutunu merak ettim, paylaştı:

- Yıllık 300 milyon dolarlık ihracat yaparız.

Kilo başına ihracat gelirini öğrenmek istedim, hesapladı:

- Barut ihracatında kilo başına gelirin 75 doları bulacağını düşünüyoruz.

Barut üretimi ile ilgili düşüncesini şöyle açtı:

- Ben bu üretimi ülkeme borç gibi görüyorum. Türkiye’nin 1960’lı yıllarda kurulmuş bir fabrika ile yetinmemesi lazım. Özel sektör bugüne kadar girmemiş. Ben cesurca ve net bir şekilde barut üreteceğimi söylüyorum.

Bu konudaki bir başka planı üzerinde durdu:

- Barut üretimimizi Ahlatcı Savunma Sanayi adlı şirketimiz üzerinden yapacağız. Hedefim bu şirketimizi de halka açmak. Halka arz sırasında, “Çocuklarınıza doğum hediyesi olarak barut fabrikası hissesi alın” diyeceğim.

Temeli 1984’te atılan Ahlatcı Holding çatısı altında 49 şirket bulunuyor. 6 farklı sektörde yarattığı hacim 450 milyar liraya ulaşıyor.

Altın sektöründe ilk sıralarda yer alan Ahlatcı’nın aktif büyüklüğü 17.6 milyar lirayı, ihracatı 3.7 milyar doları buluyor. Barut üretimiyle birlikte savunma sanayine de giriş yapıyor…

10 YILDA TÜRKİYE’NİN İLK 5’i ARASINA GİRELİM

AHLATCI Holding CEO’su Kadri Samsunlu, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve grupla tanışıklığının 2002 yılına uzandığını belirtti:

- Ben o dönemde Global Yatırım Holding’de idim. Ahlatcı ile birlikte doğalgaz dağıtım ihalesine girmiştik. Çorum’daki dağıtım işinde ortaklığımız da söz konusuydu.

Samsunlu, Ahmet Ahlatcı ile CEO’luk konusunu görüşmeleri sırasındaki bir ayrıntıyı aktardı:

- Ahmet Bey, “Ahlatcı grubunun 10 yıl içinde Türkiye’nin ilk 5’ine girmesini sağlayacak bir yönetim performansı bekliyorum” dedi.

Ahmet Ahlatcı araya girdi:

- 40-41 yıl önce 2.5 kilo altınla mücevher sektörüne giriş yaptım. O dönemde rakiplerimiz 3 ton altına ulaşmıştı. Bugün Allah’a çok şükür 49 şirketimiz var. Büyümeye de devam ediyoruz.

İSTİHDAMIMIZ 5 BİN 200’E ULAŞTI, 4 BİNİ ÇORUM’DA ÇALIŞIYOR

AHLATCI Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Emin Ahlatcı, grubun merkezinin Çorum’da olduğunu anımsattı:

- Biz de aile olarak Çorum’da ikamet ediyoruz. Yatırımlarımızı da genelde Çorum’da yapıyoruz.

İşlerinin büyük bölümünün Çorum’da olduğuna istihdamdan örnek verdi:

- Grubumuz 5 bin 200 kişilik istihdama ulaştı. 4 bin kişi Çorum’daki tesisler ve grup merkezinde çalışıyor.

Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu’ya ofisinin nerede olduğunu sordum, yanıtladı:

- Haftada 2 gün Çorum’da oluyorum. 3 gün de İstanbul’daki ofisimizde çalışıyorum. Yani ayda en az 6 günü Çorum’da geçiriyorum.

Ahmet Emin Ahlatcı, İstanbul’da ofislerinin bulunduğu semtleri saydı:

- Maslak, Göktürk, Bostancı, Kapalıçarşı ve Ümraniye. Bankamızın merkezi Ümraniye’de gaz dağıtım şirketimizin yeri de Bostancı’da. Altın-mücevher işi için de Kapalıçarşı’da varız.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, istihdam konusu açılınca şu hesabı paylaştı:

- Geçenlerde bir iş insanı aylık maaş ödemelerinin toplam 75 milyon dolar olduğunu paylaştı. Ben de onun üzerine oturup hesapladım. Bizim de aylık maaş ödemesi toplamımız 10 milyon doları buluyor.

ADABANK ‘DÜNYA KATILIM’A DÖNÜŞTÜ

AHLATCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) açtığı ihaleden aldıkları Adabank’a değindi:

- AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. üzerine devraldığımız Adabank’ı katılım bankasına dönüştürdük. Adı “Dünya Katılım” oldu.

Katılım bankalarıyla ilgili şu noktaya dikkat çekti:

- Ülkemizde 6 katılım bankası var. 3’ü Arap ülkeleri merkezli. 3’ü de kamuya ait. Tek özel katılım bankası bizimki.

Dünya Katılım’ın ortaklık yapısını paylaştı:

- Dünya Katılım’ın yüzde 70’i Ahlatcı Doğalgaz’a, yüzde 27’si Enerya’ya, yüzde 1’i de Ahlatcı Holding’e ait.

Ahmet Ahlatcı’nın çocukluk arkadaşı olan Çedaş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Haboğlu araya girdi:

- Ahmet Bey, döviz bürosunu ilk açtığı dönemde, 30 yıl önce kendisine “Bir gün bankamız da olmalı” diye hedef koymuştu.

49 ŞİRKETİMİZ VAR, 10’U HALKA AÇIK OLSUN İSTİYŞORUM

AHLATCI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, grup bünyesindeki Ahlatcı Doğalgaz ve Enerya Enerji’nin halka açık olduğunu belirtti:

- Çocuklarımıza yapacağımız en büyük iyilik şirketlerimizi halka açmak…

Ardından hedefini paylaştı:

- 49 şirketimiz var. Bunlardan 10’unun hisselerinin halka açık olmasını istiyorum.

Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu araya girdi:

- Şirketlerimizin halka arzından gelecek kaynak, yeni yatırımlar ve grubumuzun büyümesinde kullanılacak.

Ahmet Ahlatcı, yatırım stratejilerinin şu yönüne işaret etti:

- Biz gayrimenkule para yatırmayız.