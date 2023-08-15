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Gölete güvenerek arazilerine meyve ağaçları diken çiftçiler ise altı yıldır gölete su verilmediği için arazilerini taşıma su ile sulamak zorunda bırakıldı.

İl Başkanı olarak 1.5 yıl önce bölgeye giden ve iktidara çağrıda bulunan Mehmet Tahtasız, bu kez Milletvekili olarak bölgeye gitti ve “göleti suyla buluşturun” çağrısını yineledi.

“ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTTU”

CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er ile sulama göletine giden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, köylüleri dinledi.

Girişimleri sonucu geçen yıl 7 milyon TL ödenek ayrıldığını fakat bu ödeneğin de kullanılmadığını belirten CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bölgedeki çiftçilerimiz buradaki Mebran Havuzu’na güvenerek çevreye ciddi anlamda kiraz ağaçları diktiler. Ciddi anlamda seracılık yatırımı yaptılar. Karadeniz bölgesinin sebzesini ve kirazını bu bölge karşılıyor. Bölgede gerçekten çok çalışkan köylülerimiz var. Ama maalesef diktikleri ağaçlar kurumak üzere. AK Parti iktidarını uyarıyoruz: Bu havuzu bugünkü koşullarda 30 milyon liraya ancak yapabilirsiniz. Kızılırmak akıyor, Çorumlu bakıyor sözü geçerli hale geldi. Lütfen buranın suyunu bir an önce bağlayın. Bu havuz çürümeye yüz tutmuş durumda. Buraya harcanan para heba olmasın” dedi.

“VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR”

AKP’nin Çorum’a ve Çorumlular’a verdiği sözleri tutmadığını ifade eden Tahtasız, şunları söyledi:

“Buradaki yollar da söz verilmesine rağmen yapılmadı. Bu havuz yapıldı ama suyla buluşturulmadı. Ödenek ayrılmasına rağmen ödenek kullanılmadı. Hükümete sesleniyoruz. Bu çalışkan köylülerimizi cezalandırmayın. Ağaçları kurutmayın. Kızılırmak akıyor, çiftçi bakıyor. Her seçim öncesi AK Partililer geliyor ve söz veriyor. Çorum’u sadece sözlerle kandırıyorlar.”

“AĞAÇLAR KURUYOR”

Göletin yapıldığı bölge olan Eskiköy’de çiftçilikle uğraşan Hüseyin Kılıç ise “Benim bu bölgede 60 dönüme yakın kirazım, 60 dönüme yakın cevizim var. Ama maalesef kirazı 30 dönüme düşürdüm. Çünkü hemen hepsi kurudu. 6 yılı geçti. Biz de bu havuza güvenerek arazimize ağaç diktik. Havuzumuz boş duruyor. Havuz boş olduğu için tankerle barajdan su çekiyoruz. Bunun maliyeti bize çok büyük. Mazot 39 lirayı geçmiş. Dolayısıyla bunun altından kalkmak mümkün değil. Hükümetten bu havuzun bir an önce doldurulmasını bekliyoruz” diye konuştu.