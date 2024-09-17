Edinilen bilgilere göre, Prof. Dr. John P.A. Ioannidis tarafından, yaklaşık 7 milyon bilim insanının kariyer performansı SCOPUS veri tabanı kullanılarak ilk yüzde 2'lik dilime giren yaklaşık 220 bin bilim insanının yer aldığı liste dün açıklandı. 2023 yılına göre, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi belli olurken, söz konusu liste “Kariyer Boyu Etki” ve “Yıllık Etki (Sadece 2023 yılı)” olarak iki ayrı kategoride oluşturuldu.

Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 217 bin 97 bilim insanı içerisinde Türkiye'den bin 172 kişi listeye girdi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 72 akademisyenle birinci sıradan girerken, 47 akademisyenle ODTÜ ve 44 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi takip etti.



Bilim insanlarının 2023 Yıllık Etki olarak yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada ise 223 bin 152 bilim insanı içerisinde Türkiye'den bin 518 kişi listeye girebildi. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 66 akademisyenle birinci sıradan girerken onu 47 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi ve 46 akademisyenle Fırat Üniversitesi takip etti.

Hitit Üniversitesinden ise “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde son 4 yıldır olduğu gibi yine Prof. Dr. Vedat Deniz ve Prof.Dr. Bülent Kabak’ın yanı sıra Doç.Dr. Seyfi Şevik de girerek sayı 3 kişiye çıktı.



Hitit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Deniz, Dünyada “Mining&Metallurgy” bilim dalında 34 bin 322 bilim insanının yer aldığı yüzde 2’lik bu listede 232’ci sırada yer alırken, Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Kabak ise “FoodScience” bilim dalında 84 bin 371 bilim insanının yer aldığı listede 558’ci sırada, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik “Energy” bilim dalında 313 bin 936 bilim insanının yer aldığı listede 5 bin 626’cı sırada yer aldı.

Ayrıca, “Kariyer Boyu Etki” kategorisinde Prof. Dr. Vedat Deniz (232/34322) yüzde 0.68’lik dilime girerken, Prof. Dr. Bülent Kabak (558/84371) yüzde 0.66’lık dilime girerek kendi bilim alanlarında ilk yüzde 1’lik dilimin içine girerek önemli bir başarıya imza attılar.

Sadece 2022 yılına ait yayınların atıf verilerine göre sıralandığında “Yıllık Etki” kategorisinde ise Prof. Deniz, Prof.Kabak ve Doç.Dr. Şevik dâhil Hitit Üniversitesinden toplam 6 akademisyen sıralamaya girdi.

2023 yıllık etkide; Prof. Dr. Vedat Deniz 34 bin 322 kişide 376’cı, Prof. Dr. Bülent Kabak 84 bin 371 kişide 472’ci, Doç. Dr. Seyfi Şevik 313 bin 936 kişide bin 759’cu, Prof. Dr. Sinan Çalışkan 143 bin 311 kişide 2 bin 838’ci, Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu 143 bin 311 kişide 2 bin 914’cü ve Prof. Dr. Gülay Yılmazel 333 bin 256 kişide 6 bin 482’ci sırada yer aldı.