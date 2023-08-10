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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi Erzurum Valisi olarak atanırken, Çorum'a Samsun Valisi Zülkif Dağlı atandı.

Bursa Valisi hemşehrimiz Yakup Canbolat Aydın Valisi, Giresun Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü Manisa Valisi oldu.

İşte atamaların tam listesi:

İlker Gündüzöz, İnci Sezer Becel, Abdullah Ayaz, Salih Ayhan, Çetin Oktay Kaldırım, Ali Arslantaş, Tuncay Sonel, Ali Fuat Atik, Mustafa Tutulmaz, Fuat Gürel, Osman Bilgin, Oktay Çağatay, Kadir Ekinci, Hüseyin Öner, Kamuran Taşbilek ve Cüneyt Epcim "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Yavuz Selim Köşger Adana Mustafa Koç Ağrı Mehmet Ali Kumbuzoğlu Aksaray Yılmaz Doruk Amasya Hulusi Şahin Antalya Hayrettin Çiçek Ardahan Cengiz Ünsal Artvin Yakup Canbolat Aydın İsmail Ustaoğlu Balıkesir Mustafa Eldivan Bayburt Şefik Aygöl Bilecik Ahmet Hamdi Usta Bingöl Erol Karaömeroğlu Bitlis Türker Öksüz Burdur Mahmut Demirtaş Bursa Mustafa Fırat Taşolar Çankırı Zülkif Dağlı Çorum Ömer Faruk Coşkun Denizli Selçuk Aslan Düzce Yunus Sezer Edirne Hamza Aydoğdu Erzincan Mustafa Çiftçi Erzurum Hüseyin Aksoy Eskişehir Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun Alper Tanrısever Gümüşhane Ali Çelik Hakkari Ercan Turan Iğdır Süleyman Elban İzmir Mükerrem Ünlüer Kahramanmaraş Mustafa Yavuz Karabük Hüseyin Engin Sarıibrahim Karaman Ziya Polat Kars Meftun Dallı Kastamonu Mehmet Makas Kırıkkale Tahir Şahin Kilis Musa Işın Kütahya Ersin Yazıcı Malatya Enver Ünlü Manisa Tuncay Akkoyun Mardin İdris Akbıyık Muğla Avni Çakır Muş Ali Fidan Nevşehir Cahit Çelik Niğde Muammer Erol Ordu İhsan Selim Baydaş Rize Yaşar Karadeniz Sakarya Orhan Tavlı Samsun Kemal Kızılkaya Siirt Mustafa Özarslan Sinop Hasan Şıldak Şanlıurfa Cevdet Atay Şırnak Recep Soytürk Tekirdağ Aziz Yıldırım Trabzon Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Hülya Kaya Yalova Mehmet Ali Özkan Yozgat Osman Hacıbektaşoğlu Zonguldak

Doç. Dr. Zülkif DAĞLI KİMDİR?

1966 yılında Antalya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamlamasının ardından, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 yılında Uşak İli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ardından, 1993-1995 yılları arası Isparta Yenişarbademli Kaymakamı, 1995-1997 yılları arası Siirt Baykan Kaymakamı, 1997-1998 yılları arasında Çorum Bayat Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Ardahan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2002-2006 yılları arasında Kastamonu Vali Yardımcısı görevindeyken, geçici görevli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanlığı ile D.P.T. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Avrupa Birliği Mali Yardımları alanında çalıştı. 2006-2007 yıllarında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ve ardından 2008 yılında Isparta Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. 2009-2016 yılları arasında İzmir Vali Yardımcısı iken Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevlerini ifa etmiş olan Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, 20.09.2016 ile 17.06.2020 tarihleri arasında Düzce Valiliği görevini yürütmüştür.

Kaymakamlık tezi olarak, İngiltere'de Yerel Yönetimlerin Yapısı ve İşleyişi konusunu çalıştı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde “Türkiye'de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi” isimli tez konusuyla birinci yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003 yılında T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında “Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri'nin Yapısı, Fonksiyonları ve Çalışmaları” konusundaki çalışmasıyla ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında ATAUM Avrupa Birliği Uzmanlığını bitirdi. 2018 yılında Ankara Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında "6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli ile Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği" isimli tez konusu ile doktora eğitimini tamamladı. 18.11.2020 tarihinde Kamu Yönetimi alanında Doçent unvanını aldı.

15.08.1999 tarihinde askerlik görevini tamamladı. 09.11.1990- 08.11.1991 tarihleri arasında 1 yıl İngiltere'de bulundu. Havacılık güvenliği, yerel yönetimler, bağımlılıkla mücadele, sosyal yardımların etkinlik ve verimliliği konularında ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda aktif rol aldı. Kamu Yönetimi bilimi alanında Kırsal Kalkınma, Kentsel Politikalar, Kamu Politikaları, Katılım ve Yönetişim alanlarında çalışmalar yaptı. Bu kapsamda Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İşlevi; Türk Kamu Yönetim Kültürü Üzerine Değerlendirmeler; Türk Yönetim Tarihi; Tarım Arazilerinin Korunması; Yerel Yönetimlerin Kadınların Toplumsal ve Siyasal Hayata Katılımını Özendirici İşlevleri; Kamu Politikası Bağlamında Bağımlılıkla Mücadele; Bağımlılıkla Mücadele Politikasına İlişkin Muhtarların Algıları ve Rolleri; Bağımlılıkla Mücadele Politikasında Din Görevlilerinin Rolü; Zekâ Oyunlarının Oyun Bağımlılığı ile Mücadeledeki Rolü; Nargile Bağımlılığı ile Mücadele; Bir Kamu Hizmeti Olarak Sosyal Kalkınma Projeleri; Göç ve Göçmenlerin Sorunlarının Çözümü; Sürdürülebilir Turizm; Sağlık Turizmi Politikası; Doğa Turizmi ve Mobil Uygulamalar vb. konularda çeşitli makale, kitap bölümü ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında “Yeni Büyükşehir Modeli ve İl Sınırlarına Kadar Genişleyen Yerel Kamusal Hizmetler-Kocaeli ve Sakarya Örneği” isimli bir kitabı yayınlanmıştır.

Doç. Dr. Zülkif DAĞLI, evli ve üç çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.