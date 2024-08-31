Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelindeki 53 ilde, 747 muhtelif arsayı, yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. 53 ilin merkezi noktalarındaki 747 arsa, yüzde 25 peşin, 24 ay vadeyle satışa çıkacak. Bakanlık, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı ile yatırım yapmak isteyenler için fırsat sunuyor. 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım da sağlanabilecek.

İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de, Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de, Adana'da 34 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Muğla'da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de, Mersin'de 76 muhtelif arsa 12 Eylül'de açık artırma ile satılacak. Sanayi yatırımına, konut yapımına veya çiftçilik için kullanabilecek arsalar farklı metre karelerde ve uygun fiyatlarla müzayede ile satışa sunuluyor.

Açık artırmalar 10-11-12 Eylül günleri saat 10.30'da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu Mustafa Kemal Mahallesi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İstanbul'da yapılacak. Artırmaya internetten üzerinden de emlakmuzayede.com.tr teklif verilebilecek.

Editör: İHA AJANS