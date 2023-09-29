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Kadınlar Türkiye 3.Futbol Ligi’nde, 2.Lig’e yükselme yolunda Play-İn 1.tur maçları yarın oynanacak. 10 karşılaşmanın biri de Çorum’da yapılacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın girişimleri sonucu Çorum’a alınan maçta, Ordu temsilcisi 52 Yalıköyspor ile Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü yarın Devane Sahası’nda karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’te başlayacak ve Çorum bölgesi hakemi İsmail Sırma’nın yöneteceği maçta normal sürenin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynatılacak. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.

Kazanan takımın 2.tura yükseleceği ve gözlemciliğini Özcan Genel’in yapacağı maçta Ömür Soytemiz ve Emre Bingöl de yardımcı hakem olarak görev alacak.