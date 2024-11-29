Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, İskilipspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Ziyarette kulüp yöneticisi Bekir Gedik ve antrenör Galip Gül ile bir araya gelen ASKF Başkanı Arıcı’ya İskilipspor’un 1972-1973 Sezonunda Çorum şampiyonu olduğu kupa hediye edildi.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Ferhat Arıcı, Bekir Gedik ve Galip Gül ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtirken, Çorum’un en eski ve köklü kulüplerinden İskilipspor’a başarı dileklerinde bulunduğunu ifade etti.