Arca Çorum FK, bugünkü Sivasspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 469.kez puan karşılaşmasına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 468 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 203 galibiyet, 127 beraberlik, 138 yenilgi alarak 736 puan toplarken, attığı 671 gole karşılık 498 gol yedi.

DIŞARIDA 235 MAÇ 306 PUAN

Arca Çorum FK 468 maçın 235’ini deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 81 galibiyet, 63 beraberlik alarak 306 puan toplayan kırmızı-siyahlılar 91 müsabakada sahadan yenilgi ile ayrılırken, 284 gol atıp 277 gol yediler.

Çorum temsilcisi, sahasında oynadığı 233 maçta ise 122 galibiyet, 64 beraberlik, 47 yenilgi aldı. Hanesine 430 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 387 kez havalandırırken, kalesinde 221 gol gördü.