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İçişleri Bakanlığının talimatı üzerine; Çorum iline bağlı 13 ilçe ve İl Merkezinde eş zamanlı olarak 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Trafik Jandarması Timlerince okul önlerinde ve yol güzergâhlarında yapılan kontrol ve denetimlerde 450 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi.

Eksiklikleri olan sürücü ve araç sahiplerine idari para cezası uygulanırken, taşıma hizmetine devam etmesi uygun olmayan araçlar trafikten men edilerek eksik hususlar ile ilgili düzenlenen “Okul Servis Aracı Denetim Formları” İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi.