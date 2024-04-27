Profesyonel liglerde 12. sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, play-off hariç bugüne kadar 411 maça çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 181 galibiyet, 110 beraberlik, 120 yenilgi aldı ve 653 puan topladı. Rakip fileleri 594 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde ise 430 gol gördü.

DEPLASMANDA 276 PUAN

Ahlatcı Çorum FK, 411 maçın 206’ısını deplasmanda oynarken, 73 galibiyet, 57 beraberlik, 76 yenilgi aldı. 276 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip attığı 252 gole karşılık 235 gol yedi.

Çorum temsilcisi, sahasında oynadığı 205 maçta ise 108 galibiyet, 53 beraberlik, 44 yenilgi aldı. Attığı 342 gole karşılık kalesinde 195 gole engel olamayan kırmızı-siyahlı takım 377 puan topladı.