Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İskilip PTT Merkez Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Çizikci kurum personelinin bu özel gününü kutladı.

İskilip Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hazır'ın da eşlik ettiği ziyarette Çizikci, PTT İskilip Merkez Müdür Vekili Kamile Çağıl ve kurum personeliyle bir araya geldi.

Ülkenin en köklü kurumlarından biri olan PTT'nin 185. yılını tebrik eden Başkan Çizikci, “Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümünü kutluyor; görev yapan, emekli olan ve ebediyete intikal eden tüm PTT mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor, camiamızın başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Nazik misafirperverlikleri için Müdür Vekili Kamile Çağıl ve tüm personele teşekkür eden Çizikci, ziyaretini iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonlandırdı.

Muhabir: Haber Merkezi