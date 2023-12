Uzun yıllar Almanya’da yaşayan iş adamı Kemal Karadağ, Tunceli’nin Pülümür ilçesinin konaklama sorununu çözmek amacıyla ilçede otel yaptı. Karadağ, daha sonra ise kendi köyü olan Kocatepe’de ismini köyün eski adından alan “Askireg Otel” Projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 3 yıl süren inşaat sürecinin ardından tamamlanan otel, geçtiğimiz eylül ayında hizmet vermeye başladı. Büyük ve küçükbaş hayvanların yer aldığı kendi çiftliği ve küçük çaplı marangozhanesi de bulunan otelde şu an itibariyle 30 kişilik istihdam sağlanıyor.

ET VE SÜT ÇİFTLİKTEN

Tunceli merkeze 75, Pülümür’e 38 ve Erzincan’a 100 kilometre uzaklıkta yer alan otel, doğaya en az zarar veren ısı pompalarıyla ısıtılıyor. Konaklama için gelen misafirlere sunulan süt ve et ürünleri şirket bünyesinde faaliyet gösteren çiftlikten karşılanıyor. Yöresel taş ve ahşap malzemelerle tasarlanan mimarisiyle bölgenin otantik ruhunu yansıtan otelde, yüzme havuzu, saunalar ve spor salonu bulunuyor. İçeride 60, terasta ise 150 kişilik oturma yeri mevcut olan restoran hizmeti de verilen otelde konaklayanlara mevsime göre turlar da düzenleniyor.

“İSTANBUL'DAN BUYER

GÖLÜNE GELİYORLAR”

Tesise ilişkin bilgi veren Otel Müdürü Cafer Çınar, “Otelimizde 9’u süit, 15’i de iki kişilik oda olmak üzere toplam 24 oda bulunuyor. 3 sauna, 1 buhar odası, yüzme havuzu, spor salonu, dinlenme alanımız var. Restoranımız her zaman açık. Restoran hizmeti almak için otel müşterisi olamaya gerek yok. Şu an çiftlik ve otelde 30 kişi çalışıyor ancak bu sayı önümüzdeki yıllarda artacak'' dedi.

Doğa harikası olan köyde yürüyüş yapılacak parkurlar bulunduğunu aktaran Çınar, ''Köyün üst bölümünde Buyer Gölü var. Hafta sonları oraya turlar düzenleniyor. İstanbul’dan gelip gölü görmeye gidenler var. Yine vadide Buyer Şelalesi var. Kepir Yaylası var üst kısımda. Orası mayıs, haziran ayında her gidenin çok şaşırdığı bir yer. İnsanlar, orayı görünce doğada bu kadar çiçek var mıydı diye düşünüyor. Otelimizde konaklayan misafirlerimize öncülük yapıp bu turları düzenleyebiliyoruz” diye konuştu.

“MOBİLYASINI KENDİ ÜRETEN

MARANGOZ ATÖLYESİ DE VAR”

Yapılan yatırımın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, “Kemal beyin burada yaptığı yatırım daha çok kırsal turizmi amaçlayan, içinde hem üretimin olduğu hem de konaklamanın yapıldığı bir proje. Mobilyasını kendi üreten bir marangoz atölyesi var. İnsanların bahçesini, bostanını ekebileceği bir alan da yapıldığı için oldukça geniş kapsamlı. Bölgede katma değer oluşturacak, turizm altyapısını oluşturarak istihdam sağlayacak bir proje. İlçemiz, ilimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu tür yatırımlara örnek teşkil edeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.