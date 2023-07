Türk-İş'in Haziran 2023 dönemine ilişkin araştırmasında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı belirlendi. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 33 bin 789 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 13 bin 471 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,10 oranında gerçekleşti.

Araştırmada ayrıca Gıda ürünlerinin Haziran ayında değişimleri de incelendi. Buna göre süt fiyatı sabit kalırken, peynir fiyatı yüzde 4 geriledi, yoğurt yüzde 5 zamlandı. İthal edilmiş karkas etlerin düşük fiyattan verildiği Et ve Süt Kurumu, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin bir kısmında, et fiyatlarına 30 TL zam geldi. Dana kıyma kilogram fiyatı 220, dana kuşbaşı kilogram fiyatı 240 TL oldu. Ulusal zincir marketler ve yerli et satan yerel marketlerin pek çoğunda da geçen aya göre 20'şer TL zam geldi. Dana kıyma ortalama kilogram 300, dana kuşbaşı ortalama kilogram fiyatı 335 TL oldu. Yumurta yüzde 3 zamlanırken, tavuk eti fiyatı yüzde 12 geriledi. Kuru fasulyede sınırlı düzeyde, yeşil ve kırmızı mercimekte yüzde 7'şer fiyat düşüşü yaşandı. Nohut yüzde 9, yağlı tohumlar ise yüzde 6 zamlandı. Pirinç yüzde 5, bulgur ve irmik yüzde 3 zamlanırken; ekmek ve makarna fiyatı değişmedi. Un fiyatı hafif seviyede geriledi.