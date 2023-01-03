Mülkiyeti Belediye’ye ait 4 arsa için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereği açık teklif artırma suretiyle ihale düzenledi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen arsa ihalesi yaklaşık 2 saat sürdü. Muhammen bedelleri 5 milyon 500 bin TL ile 8 milyon 825 bin TL arasında değişen, geçici teminatları ise 165 bin ile 264 bin 250 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan arsalara ilgi yoğun oldu. Son derece çekişmeli geçen ihalede arsaların tamamı 36 milyon 530 bin TL’ye satılmış oldu.

Bura göre İlice’de bulunan 8 milyon 825 bin TL muhammen bedelli ilk arsayı Ceylan Otel Turizm 8 milyon 830 bin TL’ye satın alırken, Gülabibey Mahallesi’ndeki 8 kat imar izinli 5 milyon 980 bin TL muhammen bedelli konut arsasını Karakaşlar Traktör A.Ş 9 milyon 200 bin TL’ye; Gülabibey Mahallesi’ndeki 8 kat imar izinli 5 milyon 500 bin TL muhammen bedelli konut arsasını Göksel Taşkaya ve ortakları 8 milyon TL’ye ve Gülabibey Mahallesi’ndeki 8 kat imar izinli 6 milyon 475 bin TL muhammen bedelli konut arsasını ise Karakaşlar Traktör A.Ş 10 milyon 500 bin TL’ye satın aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

