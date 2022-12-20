Çorum'da 38 yaşındaki Emrah A. evinde ölü bulundu. İddiaya göre, 38 yaşındaki Emrah A.'dan haber alamayan yakınları bulunduğu eve geldiğinde yerde hareketsiz şekilde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Emrah A'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi bugün Laçin'in Çamlıca köyünde toprağa verildiği öğrenildi.

