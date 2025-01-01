Programa İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Müftülük personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Müftülük Tasavvuf Musikisi Korosu okudukları ilahilerle yakınlarını yolcu etmeye gelen vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Kafile Başkanı olarak umrecilerle beraber bu kutsal yolculuğa çıkacak olan İl Müftüsü Yıldırım, açış konuşmalarında Çorum halkından helallik istedi. Ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Aşgın da umrecilere hayırlı yolculuk dileklerinde bulundu.

Müftü Yardımcısı Dr. Fazıl Saraç’ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları tekbir ve telbiyelerle uğurlandı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ