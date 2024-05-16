PFDK, aynı maçta Boluspor’a ise taraftarlarının neden olduğu “saha olayları” nedeniyle 84 bin lira, stadyuma “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle 62 bin 400 lira para cezası, yine taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle le de Maraton C tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Kurul, 1.Lig takımlarından Bandırmasporlu futbolcu Moussa Kalilou Djitte’ye Adanaspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik “şiddetli hareketi” nedeniyle 2 maçtan men ve 13 bin lira para cezası, Eyüpspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik “ciddi faulü” nedeniyle kırmızı kart gören Erzurumsporlu futbolcu Ufuk Budak’ı da 2 maçtan men cezasına çarptırdı.