Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Feyzullah K. ve Alper Ö. park halindeki 34 otomobil ve 1 traktörünün lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akıncılar Polis Merkezi amirliği ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olay yerine gelip güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, tespit ettiği 2 şüpheli de yakalandı. Her iki şüphelinin de emniyetteki ifadesinde alkollü olduklarını bir şey hatırlamadıklarını söylediği öne sürüldü.

Adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Feyzullah K., “Kafamız güzeldi hiçbir şey hatırlamıyoruz. Pişmanım yaptıklarım için” dedi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah K. ve Alper Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör: İHA AJANS