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Demokrat Parti Alaca İlçe Başkanı İsmail Gençkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, “Tarihte Türkiye Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet, bağımsızlığını 6 ülkeye karşı ve işbirlikçilere karşı savaşarak kazanamamıştır” dedi.

1299’da kurulan Osmanlı Devleti’nin paramparça edildiğini ve 1918’de sonlandırıldığını, Osmanlı’ya 465 yıl başkentlik eden İstanbul’un 5 yıl işgal altında kaldığını, İzmir’in düşman çizmeleri altında inlediğini kaydeden İsmail Gençkurt, “1921 Sakarya ve 1922 Dumlupınar zaferlerimizle, Anadolu içlerine sürdükleri Yunanlılara güvenen İngilizler’in hayallerini de boşa çıkardık.” ifadesini kullandı.

DP Alaca İlçe Başkanı Gençkurt, “Başta devletimizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum.” dedi.