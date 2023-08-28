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Ulaş Tokgöz mesajında, 30 Ağustos tarihinin milletimizi önce kurtuluşa, ardından demokrasi ve cumhuriyete ulaştıran en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal’in Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun, 30 Ağustos’ta milletimizi kurtuluşa ve bağımsızlığa ulaştıran büyük bir zaferle sonuçlandığını belirten Ulaş Tokgöz, “Bu büyük zafer, ulusumuzun önce kurtuluş ve bağımsızlık getirmiş, ardından da demokrasi ve cumhuriyetle taçlanmıştır. Bu Büyük Zafer aynı zamanda dünya üzerindeki tüm mazlum milletler için de büyük bir umut ışığı olmuştur” dedi.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarını açan 30 Ağustos Zaferinin nasıl kazanıldığının çok iyi anlaşılması gerektiğine değinen Tokgöz, “Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu her güzelliğe sonuna kadar sahip çıkmalı ve korumalıyız. Cumhuriyetimizi ve demokrasiyi daha ileri noktalara taşımak için 30 Ağustos Zaferi’nin kazanılmasına neden olan etkenleri hiçbir zaman unutmamalıyız. 101 yıl önce kazanılan Büyük Zafer’den bir yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, kısa süre içinde sanayide, ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve yaşamın pek çok alanında önemli başarılara imza atmıştır” diye konuştu.

Emperyalist güçlere karşı, karakteri bağımsızlık olan ulusumuzun, 7’den 70’e, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde ‘Ya istiklal, ya ölüm!” diyerek, işgalcilere karşı eşi benzeri görülmemiş bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Ulaş Tokgöz, “101 yıl önce bugün atalarımızın canla başla mücadele ederek müdafaa ettiği bu toprakları ve cumhuriyetimizi sonsuza kadar korumak, başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz olmak üzere tüm toplumun en başta gelen görevidir.

Büyük Zafer’in hangi zor şartlarda ve nasıl kazanıldığı çok iyi bilinmeli ve asla unutulmamalıdır. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, dünya tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan ve Zafer Bayramı’nı bizlere armağan eden kurtuluş mücadelesinin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.