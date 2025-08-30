AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin en büyük göstergelerinden biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu kutlu zafer, Türk milletinin azim ve kararlılığının, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun ifadesidir.

Milletimiz, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkmaktadır. Bu ruh ve inançla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna yürümekte, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaktadır.

Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Muhabir: RIFAT KARA