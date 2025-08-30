Çorum İl Özel İdaresi, hizmetlerin yürütülmesinde görev yapan personelin karşılaşabileceği kazalara ve olumsuz durumlara karşı adak kurbanı kesimi gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törende Genel Sekreter Recep Cıplak, birim müdürleri ve personeller katılarak dualar eşliğinde kurban kesimi yaptı.

Etkinlik sırasında yapılan açıklamada, kurbanın İl Özel İdaresi personeli ve hizmetleri için bereket, sağlık ve kazasız hizmet temennisiyle kesildiği ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi