İhalenin ardından başlatılan sondaj çalışması tamamlandı ve çıkarılan su kısa süre içerisinde Alembeyli, Bahşılı ve Kuzucak köylerinin isale hattına bağlanarak kullanıma açılacak. Sungurlu İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal’da çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili personellerden bilgiler aldı.

Sungurlu Kaymakamlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada: “2024 yılı Köydes programı kapsamında ihale edilen Alembeyli Grup Suyu Sondaj Açılması İşi yüklenici firma tarafından tamamlanmış olup, sondajdan çıkan su grup suyundan faydalanan üç köyümüze ait isale hattına bağlanarak köylerimizin kullanımına en kısa sürede açılacaktır. Bu bağlamda ilçe Kaymakamımız Mutlu Köksal, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personellerden bilgi aldı” görüşüne ye verildi.

Editör: HABER MERKEZİ