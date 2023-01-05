Genç avukatlar Av. Esra Hoşgör, Av. Hatice Kübra Ahıskalı ve Av. Tuğba Aydın için Çorum Barosu’nda ruhsat ve yemin töreni düzenlendi.

Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve genç avukatların stajını yanında tamamladıkları avukatlarla davetlilerin hazır bulunduğu törende cübbe giyerek avukatlık yeminini eden Hoşgör, Ahıskalı ve Aydın ruhsatlarını da alarak mesleğe başladı.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı genç avukatları kutlayarak görevlerinde başarı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

