Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, 2.Amatör Küme Büyükler, U13 ve U17 liglerinin fikstür kura çekimleri ve statülerinin belirleneceği teknik toplantı 4 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) toplantı salonunda yapılacak toplantı saat 14.00’te başlayacak.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, bu liglere katılacak kulüplerin en geç 29 Aralık’a kadar futbol il temsilciliğine yazılı talepte bulunmaları gerektiğini belirtti.

Sezon öncesinde U13 Ligi için 20, U17 Ligi için 10, 2.Amatör Küme Büyükler Ligi için de 9 kulübün katılım taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.