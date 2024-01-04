2023-2024 Amatör Futbol Sezonunun ikinci teknik toplantısı dün gerçekleştirildi. 3 ligde statü ve fikstür kura numaraları belirlendi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) saat 14.00’te başlayan toplantıya, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, bazı kulüp başkanları, yöneticileri ve antrenörler katıldı. Toplantıda, U13, U17 ve 2.Amatör Küme Büyükler Ligi’nin statüleri ile fikstür kura numaraları belirlendi.

8 TAKIM

2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 8 takım mücadele edecek olup, takımlar kura ile 2 gruba ayrıldı. Çekilen kuralar sonucu, A Grubunda Düvenci Belediye, Buharaspor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Sungurluspor, B grubunda ise Oğuzlar Belediye, Mecitözüspor, Bayat Belediye ve Osmancıkgücü yer aldı. Alacagücü de lige katılma ihtimaline karşı A grubunun beşinci takımı oldu.

2 TAKIM 1.KÜME’YE ÇIKACAK

Grup maçları çift devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarını ilk ikide bitiren 4 takım Play-Off grubuna yükselecek. Gruplarda ilk maçlar 3 Mart’ta oynanacak.

Play-Off maçları çift devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, ilk 2 sırayı alan takımlar 1.Amatör Küme’ye yükselecek.

U17 Ligi’nde dokuz

takım mücadele edecek

2023-2024 Amatör Futbol Sezonunda düzenlenecek olan U17 Ligi’nin statüsü ve fikstür kura numaraları belli oldu.

Dün, ASKF’de yapılan teknik toplantıda, dokuz takımın mücadele edeceği ligin başlama tarihi 3 Mart olarak duyurulurken, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk dört sırayı alan takımların play-off grubuna yükseleceği, play-off maçları sonunda birinci olan takımın da Türkiye Şampiyonasında Çorum’u temsil edeceği açıklandı.

Fikstür kura numarasına göre ligde mücadele edecek takımlar şunlar: H.E. Kültürspor, Gençlerbirliği, Sungurluspor, Osmancıkgücü, Bayat Belediye, Mimar Sinan Gençlikspor, Buharaspor, Hattuşa Gençlik ve İskilipgücü.

Özel İdare’nin malzeme

desteğinden sadece ilçe

kulüpleri yararlanacak

Bu yıl Çorum Valiliği tarafından İl özel İdaresi kanalıyla amatör spor kulüplerine yapılacak malzeme desteğinden sadece ilçe kulüplerinin yararlanacağı açıklandı.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, U13, U17 ve 2.Amatör Küme liglerinin teknik toplantısında, konuyla ilgili yaptığı açıklamada malzeme desteğinden sadece ASKF’ye üye ilçe kulüplerinin yararlanacağını kulüp temsilcilerine duyurdu.