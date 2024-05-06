9 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 8.hafta maçları sona erdi. 4 karşılaşmada toplam 19 gol atılırken, 4 maçın 3'ünü ev sahibi takımlar kazandı. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

OSMANCIKGÜCÜ

PLAY-OFF'TA

B grubunda 8.haftaya 10 puanla lider giren Osmancıkgücü, 8.hafta maçında deplasmanda Mecitözüspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 11 puana yükselen Osmancıkgücü en yakın rakibi Bayat Belediyespor'un Oğuzlar'a mağlup olması ile birlikte son hafta maçları öncesi Play-Off'a adını yazdıran ilk takım oldu. Bayat Belediyespor'u iyi bir oyunla mağlup eden Oğuzlar Belediyespor ise puanını 6'a yükselterek son hafta maçlarında Play-Off yarışında bende varım dedi.

BUHARASPOR

İKİNCİLİĞE

YÜKSELDİ

A grubunda lider Mecitözü Gençlerbirliği'nin BAY geçtiği haftada Play-Off mücadelesi veren Buharaspor sahasında Sungurluspor'u ağırladı. Sürprize izin vermeyen Buharaspor rakibini 4-1 yenerek 11 puana yükseldi ve haftayı ikinci sırada kapattı. Bir diğer Play-Off mücadelesi veren takımlardan Alacagücü ile Düvenci Belediyespor ise Alaca'da kozlarını paylaştılar. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Alacagücü maçı 5-1 kazanarak puanın 10 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Haftaya ikinci sırada giren Düvenci Belediyespor 2 basamak birden gerileyerek haftayı dördüncü sırada kapattı.



Editör: RIFAT KARA